П ерсонажът на Остин Бътлър не може „да си намери място“ в комедийния трилър „Хванат в кражба“.

Големият холивудски режисьор Дарън Аронофски, който е носител на номинация за „Оскар“, отново поема сериозна творческа задача, а филмът излиза от днес по кината.

Ключ

Действието във филма се развива през 1998 г. и ни запознава с младия барман Ханк (Остин Бътлър), който след поредна смяна се прибира в апартамента си заедно с приятелката си Ивон (Зоуи Кравиц). Там е посрещнат от своя приятел, пънкар и съсед Ръс (Мат Смит), който му завещава котката си Бъд, тъй като трябва спешно да замине за Англия. Без да му мисли много, той взема котката, а на сутринта пред вратата му се появяват двама руски скинари, които търсят неговия съсед. След като не им дава отговорите, които търсят, те го пребиват до такава степен, че се налага да му бъде изваден единият бъбрек. Без да разбира защо му се случва всичко това, Ханк намира мистериозен ключ в котешката тоалетна, но го губи, след като се напива до припадък. Отново е посетен от руснаците, плюс латино гангстера Колорадо (Бед Бъни), и става ясно, че те търсят именно този ключ. След като е разпитан от детектив Роман (Реджина Кинг), става ясно, че Ханк е попаднал в опасна мафиотска игра, в която трябва да се бори за живота си, както и за живота на всички около него, като в същото време младият барман крие дълбока тайна.

Колекция

Не е случайно, че Дарън Аронофски е голямо име в киноиндустрията, и е достатъчно само да се погледнат няколко от филмите, върху които е работил: „Реквием за една мечта“, „Майка“, „Кечистът“, „Черен лебед“ и още много други. Макар и да има комедийни моменти, в „Хванат в кражба“ той запазва своя традиционен стил в изследването на човешката психика и изграждането на силни персонажи. Остин Бътлър (който също е номиниран за „Оскар“) се справя брилянтно в ролята си на наивен барман в постоянна опасност, а зрителят наистина може да се асоциира с него. Има тенденция напоследък във филмите да се включват поддържащи персонажи, изиграни от рапъри, и тук тя е спазена в лицата на Бед Бъни и Акшън Бронсън. Картината е изключително приятна, потапя ни в тъмния свят на Ню Йорк от 90-те, а цялата заслуга за това е на оператора Матю Либатик. Историята е динамична, диалогът – достоверен и интересен, като може би единствено липсва нещо във финала на лентата, но все пак оригиналната хрумка на Чарли Хюстън е спазена. Официален бюджет засега не е обявен, но ако съдим по актьорите и по това – кой е режисьор на филма, смело може да се каже, че „Хванат в кражба“ ще бъде успешен в боксофиса. Дори и поради някаква причина да не е, със сигурност се вписва добре в колекцията на Аронофски.

Александър Пашов