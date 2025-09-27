0.36% от населението по света страда от витилиго. Данните са събрани от глобален метаанализ, проведен през 2024 година, обяснява естетичният дерматолог д-р Снежана Атанасова. Тя обяснява, че състоянието е хронично автоиммуно възпалително заболяване на кожата и се получава, когато меланоцитите, в които се произвежда пигментът меланин, започнат да се разрушават или си изгубят функцията. „Те продължават да съществуват, но не работят и не произвеждат меланин. В резултат на това по кожата започват да се появява очертани депигментирани, т.е. бели петна“, пояснява специалистът. По думите й състоянието може да се появи през целия живот на човека, но значителна част от случаите стартират още в детството - от 3-годишна възраст или в юношеството. „Фактори, които провокират това състояние, са психоемоционалният стрес, травмите на кожата, слънчевите изгаряния, които могат да предизвикат феномена на Кьобнера, наследствената предразположеност“, изброява тя. Дерматологът подчертава, че според педиатрични прегледи поне 1/4 от пациентите имат начало на заболяването още в детска възраст. Среща се доста често при децата, но също така при тях по-лесно се възвръща пигментацията, отколкото при възрастните, които могат да заболеят на 45 години.

Лечение

Пълноценно специфично лечение все още няма, подчертава специалистът и коментира, че на завършилия преди дни конгрес на дерматолози в Париж е имало доста доклади на тази тема, които са обхващали въпроса от това как да се разпознава витилигото, през това как да се лекува, до това как да поддържаме кожата си, когато има такива предпоставки. „Основно за лечението му се използват локални имуносупресивни средства като кортикостероиди и инхибитори“, посочва тя и подчертава, че това е тясноспектърна UVB терапия и първи избор като подход, включително и при деца. „JAK инхибиторите са съвременната терапия. На тях се възлагат големи надежди, защото дават добри резултати. Този метод е одобрен в ЕС за несигментарно витилиго за деца и юноши от 12-годишна възраст“, обявява д-р Атанасова и подчертава, че те се прилагат локално под формата на различни кремове, които са с доста впечатляващи резултати. „На конгреса се обсъждаше комбинация от инхибитор под формата на крем плюс тясно спектрово облъчване с ултравиолетовите лъчи В, която дава най-добрите резултати“, твърди тя. Специалистът посочва, че друг метод за лечение е чрез присаждане на меланоцити или тънки кожни ламели.

Превенция

Няма начин витилигото да бъде предотвратено, категоричен е дерматологът. „Заболяването се развива чрез взаимодействие между генетична предразположеност и различни автоимунни механизми и няма доказана превенция, с която да избегнем това състояние. Много е важно да се избягват слънчеви изгаряния, травмите на кожата, да се контролира стресът и ако се появят някакви данни, веднага трябва да се потърси дерматолог, за да може да се диагностицира навреме и да се предприемат мерки. Има подходи, с които започваме да работим, като наблягаме на антиоксидантната грижа както за вътрешна, така и за външна употреба“, обяснява д-р Атанасова.

Незащитените места по кожата могат да ни докарат рак

Кожата винаги се нуждае от грижа, не само след летния сезон. Места, които нямат пигмент и не са защитени от слънчевите изгаряния, и ако те остават незащитени с години наред, рискът да се развие рак на кожата, е много висок. Това заяви естетичният дерматолог д-р Снежана Атанасова. Много е важно да се обгрижва правилно кожата, а именно максимална фотозащита, възстановяване на хидратация чрез емолиенти и кремове с липидо възстановяващи съставки, тъй като слънцето, солта и вятърът изсушават кожата. Консултация с дерматолог е задължителна, особено ако ви предстои пътуване към морето. Наесен може да се започне фототерапия с ултравиолетови лъчи В, локална терапия може да бъде назначена. Таргетно може да се лекува витилигото с JAK инхибитори.

Владимир Христовски