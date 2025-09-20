Б ащинството е придобило ключова роля в живота на Чарли Шийн, след като преди осем години изоставя алкохола и наркотиците.

„Да бъдеш баща се превърна в интересна ежедневна работа, изпълнена с внезапна отговорност. Трябваше да отговарям на обажданията – и това беше удивително“, сподели Чарли Шийн пред актьора и писател Дейвид Духовни, с когото обсъждаха мемоарите му „Книгата на Шийн“ (The Book of Sheen). Двамата разговаряха за пътя към трезвеността и любовта към актьорската игра.

Актьорът признава, че борбата му със зависимости е белязала голяма част от кариерата му и че за да напише откровено книгата, която обсъждат сега, са му били нужни години на саморефлексия.

Израснал на снимачната площадка, Шийн започва още като дете да снима домашни филми, преди да направи големите си пробиви с „Взвод“ и „Уолстрийт“. Холивудската му кариера обаче е съпътствана от десетилетия на злоупотреба с наркотици, съдебни битки, диагноза ХИВ и бурни разводи.

„Аз съм добро момче - казва Шийн, цитиран от АП и БТА. И допълва: - Добрите момчета понякога правят лоши неща. Единственият начин да останеш добро момче е да признаеш това и да продължиш напред.“

Вдъхновение

Книгата проследява живота на Шийн от раждането му през 1965 г. до решението му да стане трезвен през 2017 г. Стилът е необичаен – с нарочно изкривени думи, записани така, както актьорът ги чува в ума си. Шийн признава, че е бил вдъхновен от „Апокалипсис сега“ (1979), където играе баща му Мартин Шийн. „Исках читателят да се чувства така, сякаш е в една стая с мен, на малко вечерно парти“, казва той.

В центъра на книгата стои зависимостта му и дългият процес на възстановяване. Шийн говори открито за „силния сексуален елемент“ в употребата на наркотици като кокаин и признава, че алкохолът – който му е помагал да потиска заекването, е бил „най-трудният наркотик за преодоляване“.

„Писането на книга беше най-предизвикателната работа в живота ми, но и най-удовлетворяващата. Невероятно е да имаш проект, за който не ти е нужно ничие одобрение – само ти и страницата. Може би следващото нещо, което ще направя, е сценарий за ролята ми“, споделя актьорът.

На макс

Чарли Шийн, чието име е Карлос Ъруин Естевес, е роден в Ню Йорк на 3 септември 1965 г. От бурното си препускане през живота има три брака, три развода и пет деца.

„Денят, в който започнеш да приемаш ограниченията, е денят, в който започваш да умираш, а аз не умирам, приятелю мой. Аз живея живота си на макс“, казва героят му Чарли Паркър от сериала „Двама мъже и половина“. Цитат, който идеално приляга на битието на Шийн.

Неговият баща Мартин Шийн, чичо му Джо Естевес, неговите братя Емилио, Рамон и сестра му Рене Естевес, както и бившата му съпруга Дениз Ричардс – всички са актьори. Той е играл във филм с всеки от тях, пише Си Ен Ен.

Сред значимите роли на Чарли Шийн е тази във „Взвод“ на Оливър Стоун за войната във Виетнам, като лентата получава четири награди „Оскар“ през 1986 г., включително за най-добър филм и най-добър режисьор. През 1987 г. играе и в друг филм на Стоун – „Уолстрийт“. Следват роли в „Новакът“ (1990 г.) на Клинт Истууд, превъплъщава се в Арамис в „Тримата мускетари“ (1993 г.), а през 2001 г. получава наградата" Златен глобус" за пресъздаването на Чарли Крауфорд в „Шеметен град“.

Уиски

Забавни, кратки и хапливи диалози, много алкохол, десетки секси мадами с оскъдно облекло, брат загубеняк, откачена съседка, мързелива домашна помощница, неособено интелигентен племенник, саркастична майка. И...„старият“ Чарли, композиращ детски рекламни песнички с чаша уиски в ръка.

Комедийният сериал „Двама мъже и половина“ се излъчва в продължение на 12 години (2003-2015 г.) и има 12 сезона. Шийн е уволнен от продукцията през 2011 г. заради критики по адрес на единия от създателите на сериала Чък Лори. Сред множеството отличия за „Двама мъже и половина“ са „Еми“ за изключителен поддържащ актьор в комедиен сериал (2009 г.), награда „Изборът на публиката“ за любима телевизионна комедия (2007 г., 2008 г., 2009 г.). Чарли Шийн е номиниран четири пъти за изключителен актьор в комедиен сериал от 2006 до 2009 г., но не печели нито една награда. Заплатата му за „Двама мъже и половина“ нараства от 350 000 щатски долара за епизод през 2006 г., през 825 000 щатски долара за епизод през 2008 г. до 1,25 милиона щатски долара за епизод през 2010 г., пише Си Ен Ен. Всеки сезон има 22 епизода.

По повод отстраняването си от „Двама мъже и половина“ Чарли Шийн казва пред Джеф Росeн от Ен Би Си. „Уморен съм да се преструвам, че не съм специален. Уморен съм да се правя, че не съм супер, тотално изтрещяла рок звезда от Марс и хората не могат да ме разгадаят, не могат да ме разберат. Не очаквам това от тях. Не може да ме разберете с нормален мозък“.

Проблемите му със злоупотреба със субстанции го вкарват неколкократно в рехабилитационни центрове, арестуван е за заплахи и нападения, признава, че е посещавал проститутки, за които в продължение на месеци е плащал между 1500 и 3000 щатски долара за сеанс. През ноември 2015 г. казва в програма на Ен Би Си, че е диагностициран като ХИВ позитивен преди четири години и че хора, които са знаели тази информация, са му искали пари, за да запазят тайната. През 2018 година Шийн пуска в социална мрежа снимка с монета за трезвеност от Анонимните алкохолици, с която отбелязва една година без алкохол, пише Си Ен Ен.

Химикалки

„Историите ми са разказвани твърде дълго през очите и химикалките на другите. Мисля, че ще се съгласите, че най-накрая е време да прочетете тези истории директно от истинския човек“. Това казва пред списание „Пийпъл“ актьорът за „Книгата на Шийн“ (The Book of Sheen).

„От всички лоши холивудски момчета в историята Чарли Шийн вероятно е най-лошият от всички“, казва старши вицепрезидентът и издател на Gallery Books Дженифър Бъргстром в изявление. „Сега, след близо осем години трезвеност, Чарли пише откровено за всеки детокс, ретокс, сделка с наркотици и пътешествия по своя предизвикателен път към свободата. Много сме горди да споделим историята му“, добавя тя.

„Горд съм с изборите и промените, които направих, за да живея живота си днес, който никога няма да прилича на онази бъркотия. Това бе някаква извънземна моя версия“, е равносметката на Чарли Шийн.

*Автор: Теодора Йорданова