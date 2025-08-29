П о време на акцията на ГДБОП в автокъщата имахме може би 10-12 автомобила. Всички бяха описани, искаха документи на всички. Аз направих пълно съдействие за абсолютно всичко. Искаха да приберат 2 автомобил- мерцедес и BMW заради съмнения. Наистина ги прибраха, но ето благодаря на господ, получихме писмо от Софийска градска прокуратура, в което пише, че нито моята фирма "Ден и нощ ауто груп", нито аз като физическо лице не сме замесени в данъчни измами, пране на пари и нямаме връзка с това. Върнаха ми колите. Това разкри в новия епизод на Телеграфно подкастът ексклузивно звездата от култовия сериал "София-ден и нощ" и инфлуенсър Кристиан Кирилов.

Той разказа още и как антимафиотите са дошли до дома му в хода на мегаацкията срещу ОПГ за данъчни престъпления. Преди няколко месеца антимафиотите нахлуха в близо 10 от най-известните автокъщи, бяха иззети близо 30 луксозни возила, а според ГДБОП и НАП щетата за бюджета е над 10 млн. лв.

"Беше много рано сутринта. Аз по принцип ставам към 7,30-8 ч. Имам по 7-8 обаждания от клиенти, с някои имаме и часова разлика, те звънят от цяла Европа, свикнал съм. Но имаше един номер, който беше звънял три пъти. Аз докато не си изпия кафето, не вдигам на никой. Живея в къща, бях си пуснал кучетата в двора, носех едно пеньоарче, с рошава коса, с кафе. Този номер пак звънна, а аз дадох автоматичен отговор "Пишете ми". Сега ми звучи малко комично, но тогава беше ужасен стрес за мен. Получих отговор "от полицията съм". В началото мислех, че е майтап и вдигнах. "Пред вас сме" ми казаха. Който не го е изпитвал, не знае. Буквално замръзнах. Никога не ми се е случвало да имам конфронтация с органите на реда и отворих. Наистина имаше една кола, питах може ли да се облека, мислех, че ще ме арестуват, че нещо става. Човекът ми каза "да". Аз бях с жена ми вкъщи. Той ми каза да тръгвам с моята кола. Един от служителите се качи при мен. Говорихме си по пътя, аз питам защо, какво става, той нищо не ми каза", разказа още Крис, познат като Митака от сериала.

Всички били цивилни. Когато паркирали пред автокъщата, отвън нямало никой.

"Отварям вратата и гледам може би 30 души. Мен майка ми ме е възпитала винаги като разговарям със служители на реда да съм уважителен, говоря им на "господине" със супер уважение. От началото на проверката до края им говорех на "господине" и "госпожо". Наистина се направи много мащабна проверка в автокъщата, но тази акция е била не само при нас, а в няколко обекта. Всичко продължи до към 22,30-23 ч. След това отидох да тренирам. Първия човек, с който говорих след това, беше майка ми", допълни Кирилов.

На въпрос гледал ли е клипа на ГДБОП, в който се вижда как антимафиоти са около трона в автокъщата, той отговори: "Не, не забелязах нищо. Бях много притеснен, стресиран. Чак после видях". Той разказа, че също е бил жертва на измами и е подавал жалби в полицията. Какво още разказа само пред камерата ни за акцията, за реакциите на близките си, за луксозните автомобили, червения трон и жените в живота си, гледайте в новия епизод на Телеграфно подкастът. Там ще разберете и дали Кристиан е бил гадже с Денислава от "Игри на волята" и в момента има ли жена до себе си.

Виктория Пенкова