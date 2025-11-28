Ф иналистът в „Биг Брадър“ Валентин Котов, който впечатли зрителите със своя интелект, отправи много интересно предложение. Големият фен на Локомотив Пд иска стадиона в парк „Лаута“ да носи името на великия Христо Бонев занапред.

„Аз желая да повдигна като въпрос – най-голямата легенда на нашия клуб Христо Бонев, икона на българския футбол, абсеолютен майстор на спорта, още приживе следва нашият стадион да носи неговото име. Това би било страшно удачно да се случи по време на празненствата за 100-годишнината“, които са другото лято. Тогава стадионът може да се преименува. Такива футболисти се раждат веднъж на 100 години. Страшно много бих се радвал, ако това се случи“, заяви Котов в студиото на „МачКаст“ - подкастът на „Мач Телеграф“

„По Локомотив ме запали баща ми, още когато бях невръстно дете, на 4-5 години, ме беше инструктирал, че когато излизаме навън и някой ме попита от кой отбор съм, да казвам, че съм от Локо Пд. Дядо ми Бог да го прости, когато бях на 8 години, ме заведе на стадиона. Помня и мача – със Спартак Вн. Мисля, че беше на 3 април 2009 г. и бихме 2:1 с гол в последната минута на Дани Кики. Страшно много ми хареса. Това е моята най-голяма страст в живота. Обичам Локомотив Пд страшно много, идентифицирам се с тях и те са дали пряко отношение върху моето личностно развитие“, каза още той.

„Има два момента, които винаги ще са ми в сърцето. Финалът за Купата на България на 15 май 2019 г. В същия ден ми беше изпращането в гимназията. Ботев беше абсолютен фаворит, три седмици техните фенове ми намилаха как ще ни бият, как ще ни смачкат. В деня на самото завършване бяха дошли с шалчета и знамена. Тогава беше и фотосесията за годишника. Приех голям риск и на две от снимките съм с фланелка на Локомотив, а на една се радвам, все едно се радвам. След това тръгнахме с баща ми и приятели, но влязохме чак в 5-ата минута на мача. Имаше големи задръствания. Когато Ален Ожболт вкара гола, не можех да повярвам, че ще я вземем. Но я взехме настина. Беше супер специално. В Пловдив аз и моя випуск ходихме на дискотека, в която бяха и футболистите на Локомотив. Снимах се с играчите, медали. На другия ден бях на парада. 15 май 2019 г. е епохална дата за пловдивския футбол. Такова нещо не знам дали пак ще се повтори. Другият много паметен момент е мачът с Тотнъм. Тогава нямаше публика заради коронавируса. Нямаше как обаче да пропусна този мач срещу Моуриньо, Кейн и компания, те струваха 800 млн. евро според Transfermarkt. Качихме се на една 10-етажна сграда, която беше на груб строеж. Тя се намираше на булеварда зад тренировъчните игрища. Щяхме да се пребием, стояхме 3 часа на 36 градуса, за да не ни види полицията... Така, че аз гледах мача на живо. Отдолу на булевардна имаше видеостена и когато Георги Минчев вкара в 73-ата минута, крещях като обезумял, гледаха ме странно хората отдолу. Бях в делириум, снимал съм кадри с телефона си. Имало е и лоши моменти. Но в нашия химн се пее, че превратностите не ни жалят“, добави той.

„Любимият ми футболист е Димитър Илиев. Не само като фигура, капитан и лидер. Той е пример за всички млади футболисти. Интелигентен е, завършил е Математическата гимназия в Пловдив. Абсолютен колос, който ни поведе към най-големите успехи през XXI век. По време на ковида имаше един мач с Лудогорец, в който той вкара много красив гол. Имах толкова адреналин, че отидох директно от стадиона до вкъщи, за да го поздравя лично. Той ми предложи да ме закара до вкъщи. Когато ме види по улиците ме поздравява. Той не лети високо в облаците. Искам да изтъкна и Бирсент Карагарен. Той е кръвна група локомотивец. Има дълбоко уважение от мен, защото в трудните времена, в които феновете издържаха клуба, той отказа оферта от Левски. Бирсент остана и Локомотив се спаси. Те са емблеми на нашия клуб“, добавя финалистът в „Биг Брадър“.

„Нямам много спомени от титлата през 2004 г. Гледал съм снимки и кадри. На централния площад е имало над 40 000 зрители. Една от най-големите ми мечти е Локомотив да стане шампион и Андреа Бочели да пее на стадиона, когато ни връчват шампионската титла. Щом Лестър стана шампион, защо да не стане реалност“, продължи той. „Радвам се, че нашият стадион се модернизира. Той ще бъде в крак със съвременните тенденции. Имаме голям проблем с осветлението. Чувствам го като мой дом, винаги ходя с удоволствие. С моите приятели сядаме на „Спортклуб“, каза още Котов.

Той говори и за прекратеното дерби на Пловдив, когато вратарят Даниел Наумов беше ударен с бутилка, хвърлена от трибуна „Бесика“. „Съжалявам, че това се е случило. Осъждам категорично агресията по стадионите. Лепна се петно да пловдивското дерби. Гледах доста пъти ситуацията, но мисля, че и вратарят на Ботев малко преигра. Мачът можеше да се доиграе според мен. Но няма място за такива неща по стадионите“.

Относно настоящият сезон Котов смята следното: „Ние сме отбор на крайностите – или много добре, или много зле. Няма средно положение. Този сезон клубът подобри представянето си. Смятам, че управлението на клуба не е далновидно. Последните 4-5 години имахме готов отбор за Топ 3, който беше разбиван през зимата, когато бяха продавани най-добрите – Джовани, Динко Хоркаш, Бабакар Дион, Евандро, Алфа Конте... Усещам, че сега се заформя старата песен на нов глас. Тази година няма да изпаднем, но искам да не кретаме. Дано се борим за нещо, но се надявам да сменим собствеността си. Няма химия между нас и собственика. Обижда ни, че нямаме 15 лева да си платим за билет. Аз от 14-годишен всеки път си купувам абонаментна карта. Обичам страшно много Локомотив. Отношението му към нас е меко казано неуважително. При първа възможност трябва да сменим собствеността си, защото нямаме визия за бъдещето. Играем мач за мач, което не е окей. Той взе клуба през 2015 г. срещу един лев. И следва да даде акциите за същата сума, а не да иска 5 млн. за тях“.

За финал участникът в „Биг Брадър“ разкри и както точно е неговото образование. „Имам добро образование. Имам бакалавърска степен по европейско право от Маастрихтския университет в Нидерландия. Имам и магистърска такава от същия университет по международно и европейско данъчно право. И в двете степени завърших в Топ 5 на випуска и бях отличен със специална диплома за отличаващ се студент“, казва Котов, който работи у нас по своята специалност. „Щеше да ми е по-готино да бъда изпълнителен директор на Локо Пд, но живот и здраве, има време“, добавя с усмивка той.

За финал Котов призна, че е огромен фен на Наполи и Челси и дори ще посети мач в Неапол през пролетта заедно със своята половинка. „Наполи е биещото сърце на Неапол и отвсякъде те гледа лика на Диего Армандо Марадона. Обичат клуба си безрезервно. Страшно много се зарадвах, че станаха шампиони. По Челси ме запалиха най-добрите им футболисти – Дидие Дрогба и Франк Лампард. През 2014 г. бях на мача Челси – Лестър, това беше наш шампионски сезон. Моите родители ме заведоха на този двубой като награда, че ме приеха в Английската гимназия в Пловдив. През 2017 г. посетих град Ливърпул. Победихме Евертън с 3:0 и това е последната титла на Челси за момента. Искам скоро да посетя среща на отбора. Енцо Мареска има визия за бъдещето и смятам, че отборът може да стигне поне полуфинал в Шампионската лига. Пожелавам си Локо Пд с Купата на България, Наполи да защити титлата, а Челси да спечели Шампионската лига. Ако тези неща се случат, имаш почерпка от мен“, завърши Котов.

БОГОМИЛ РУСЕВ

