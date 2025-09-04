Н осенето на смартфон в тоалетната може да увеличи риска от болезнено състояние с потенциално смъртоносни последици, предупреждава ново изследване.

Скролването, докато сте седнали в тоалетната, е свързано с 46% по-висока вероятност от развитие на хемороиди, казват учени. Участниците в американско проучване, които са съобщили, че използват смартфон, докато са в тоалетната, са имали „значително по-висок“ риск от развитие на този проблем, отколкото тези, които не го използват.

Хемороидите включват подути вени в аналната или ректалната област и могат да причинят болка и кървене. Един на всеки трима души ще ги изпита в даден момент от живота си, а почти половината от всички възрастни над 45-годишна възраст ще ги развият. В екстремни случаи, тежки усложнения на хемороидите, като тежка инфекция и абсцеси, могат да доведат до сепсис, животозастрашаваща инфекция, пише Sun.

Неофициални доказателства свързват използването на смартфони в тоалетната с повишен риск от хемороиди. Но малко проучвания досега са изследвали дали използването на телефони в тоалетната действително е свързано с риск от хемороиди.

За да внесе яснота, д-р Четан Рампрасад от медицинския център „Бет Израел Дийконес“ в Бостън, Масачузетс, САЩ, и неговите колеги проведоха проучване на 125 възрастни, подложени на скринингова колоноскопия. Участниците отговориха на въпроси от онлайн анкетата относно начина си на живот и тоалетните си навици, а ендоскопистите ги оцениха за хемороиди. Две трети от участниците (66%) съобщиха, че използват смартфони в тоалетната, и те бяха по-млади от тези, които не използват. След статистически отчитане на други фактори, за които се смята, че е възможно да са свързани с риска от хемороиди - включително навици за упражнения, възраст и прием на фибри - изследователите установиха, че участниците, които са използвали смартфон в тоалетната, са имали 46% по-висок риск от хемороиди в сравнение с тези, които не използват. Времето, прекарано в тоалетната, е било „значително по-високо“ за потребителите на смартфони, отколкото за тези, които не използват. Констатациите, публикувани в списание PLOS One, показват, че 37% от потребителите на смартфони са прекарали повече от пет минути в тоалетната в сравнение със само 7,1% от тези, които не използват.

Четенето на новини и използването на социални мрежи бяха най-често съобщаваните дейности със смартфон в тоалетната. Въпреки това, напъването по време на използване на тоалетната не е свързано с повишен риск от хемороиди, за разлика от някои предишни проучвания. Въз основа на своите открития, изследователският екип предполага, че използването на смартфони може „неволно“ да удължи времето за тоалетна - потенциално увеличавайки налягането в аналните тъкани, което може да доведе до хемороиди.