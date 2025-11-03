П о 50 лв. за бутилка отлежал мавруд и пелин брояха, без да се замислят, чужди и български ценители в последните часове на феста, посветен на Международния ден мавруда, видя „Телеграф“. Събитието „Градски винен фестивал“ тръгна на 26 октомври от Русе, мина през Пловдив, Варна, Велико Търново и финишира на 1 ноември под купола на Ларгото в София. Експерти от Българската асоциация на винените професионалисти (BAWP) представяха достойнствата на различните видове мавруд, но и на другите български сортове вина.

Рубин

Тазгодишната селекция включи 45 вина от 17 местни сорта от изби от различни части на страната. Бяха представени 11 вида мавруд, рубин, мелнишки вина, карловски, врачански, сандански мискет и др. Входът беше свободен, а желаещите да дегустират плащаха по 20 или 30 лв. с купончета, които им даваха право да направят десетки дегустации.

През Ларгото минаха французи, италианци, аржентинци, испанци, украинци и българи. Пелин от Източна България е бил хит на цени около 25 лв. бутилката. Преди финала са приключили запасите с вино от района на Пловдив - комбинация от мавруд и рубин за 27 лв. шишето. Огромен интерес са предизвикали маврудът от Нова Загора от 2021 г. за 50 лв. бутилката, но друг от Пловдивско не му отстъпи, но е малко по-евтин.

Завръщане

„Българските изби се връщат към местните сортове като карловски мискет, рубин, мелнишките, мавруда. Не е нужно да копираме другите страни, а да имаме собствен облик“, коментира пред „Телеграф“ Цветелина Стоянова от УС на асоциацията. Според нея от 341 нови изби сега 250 са действащи, а успяващи да се издържат са 100.

Все повече се развива виненият туризъм, но експортът на български вина не съвпада със статистиката на Министерство на земеделието, защото е по-малко, каза тя. Стоянова изтъкна, че българското винопроизводство, за да оцелее, се нуждае от подкрепата на държавата. То страда от климата, но и от евтиния внос на чужди вина.