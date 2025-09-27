О т винарска изба „Магура“ отбелязват добра реколта тази година и приключват с прибирането на белите сортове грозде, като оттам представят и няколко нови артикула – основно червени вина.

С най-новата серия на винарната се поставя акцент върху местните сортове грозде, каквито са Гъмзата и Врачанският мискет. Сред най-новите вина са Гъмза и Сира в купаж, както и Врачански мискет с Ризлинг в купаж. Предстои към винената гама на винарната да бъде добавен Мавруд, съобщи БТА.

Прилепите

Винарска изба „Магура“ се намира в село Рабиша, разположено между река Дунав, червените пясъчни скали на Белоградчик и природния феномен пещера Магура. Избата стопанисва една от галериите в пещера Магура – „Прилепите“, където уникалното и изтънчено естествено пенливо вино отлежава три години. По своите почвени и климатични условия районът около Рабишката могила се доближава до тези на френската област Шампан, затова тук се произвежда висококачествено естествено пенливо вино по класическа технология. Постоянната температура от 12°С, тъмнината и подходящата влажност на въздуха създават условия за естествено шампанизиране. Виненият туризъм е основен акцент в дейността на избата под формата на турове и дегустации в залата в пещера Магура.

„Акцентираме много на местните сортове“, подчерта търговският директор на винарна „Магура“ Елена Байкова. „Доста голяма част от производството е от местни сортове, какъвто е гъмзата“, допълни тя.

Признания

Single Vineyard е най-новата серия на винарната. На пазара вече е виното от Гъмза и Сира в купаж, отбеляза технологът на винарска избра „Магура“ Даниела Георгиева. Това лято от избата обявиха, че „вдъхват нов живот на позабравения сорт „Тамянка“ и виното от този сорт грозде заслужено се нарежда сред най-емблематичните за изба „Магура“ през този сезон.

Избата получи признание на най-престижния световен винен конкурс Decanter WWA 2025.

Винарната ще вземе участие в предстоящото издание на DiVino.Taste – най-голямото българско изложение, обяви Елена Байкова.