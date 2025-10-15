У достоверението за наследници, което се изисква при сделки с имоти, банкови и нотариални дейности, ще отпадне като задължение за гражданите. Това предвиждат промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Божидар Божанов и група народни представители от ПП-ДБ в Народното събрание.

„Предложихме отпадане на удостоверенията за наследници. С дигитализация и организационни мерки вече няма да има нужда да се издават и представят такива удостоверения. Особено след като някой близък почине, последното нещо, което трябва да караме гражданите да правят, е да се редят по опашки и да се занимават с бюрокрация“, заяви съпредседателят на „Да, България“.

Автоматично

Автоматично след получаване на съобщението за смърт в системата данните за наследниците ще се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.

Според вносителите удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.

„Гражданите трябва да спрат да бъдат куриери на администрацията“, заяви Божанов.

Такси

В момента таксата за удостоверение за наследници зависи от общината и срока за издаване. Обикновената услуга струва около 5 лв., бързата около 7 лв., а експресната около 10 лв. Ако заявлението се подава по електронен път за София, таксата за обикновена услуга е 10 лева, бързата е 15 лева, а сроковете са между 3 и 7 дни.

За да издадете удостоверението, трябва да подадете заявление по образец в общината и да представите документ за платена такса. Документът удостоверява законните наследници на починалия и се използва за сделки с имоти, банкови и нотариални действия.