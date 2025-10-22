Британският орган за конкуренция (CMA) вдигна мерника на технологичните колоси Apple и Google! Според институцията, двете компании вече държат прекалено голяма власт върху пазара на смартфони и таблети — и това време е към своя край.

CMA определи Apple и Google като „стратегически предприятия“, които доминират с екосистемите си и контролират достъпа на милиарди потребители до приложения, услуги и реклами.

🔍 Нови правила за повече конкуренция

Според британския регулатор трябва да бъде наложена по-строга рамка, която да принуди гигантите да отворят платформите си и да позволят по-честна конкуренция между разработчиците и потребителите.

„Apple и Google разполагат със значителна и утвърдена пазарна мощ, както и със стратегическа позиция“, заявиха от CMA в изявление, цитирано от АФП.

⚖️ Край на пълния контрол?

Новите правила могат да променят начина, по който се изтеглят приложения, както и кой прибира печалбата от тях. Това може да удари сериозно бизнес моделите на двете корпорации, които досега държаха почти пълен контрол върху екосистемите си.