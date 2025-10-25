С екс видео с костенурки, които са се отдали на страстни ласки стана тотален хит в мрежата.

Странните за човешките уши стенания и въздишки, които издават влюбените влечуги по време на половия контакт нямат аналог и впечатлиха хиляди потребители на YouTube.

Някои от коментарите им са повече от фрапиращи: "Много са яки може и аз да дойда да се любуваме.", "Яко и на мен първия ми път беше с костенурка!".

Черупчестите животинки се оказва, че не само са страстни любовници, а и притежават чудати сексуални навици. Наскоро в TikTok се появи видео, което превъртя брояча, събирайки близо 20 милиона харесвания.

На кадрите, разпространени в социалната мрежа, се виждат ясно две костенурки, отдали се на любовни ласки, а около тях струпани в перфектен кръг група себеподобни воайори, които наблюдават страстното действие.