Н ад 1600 деца са изведени от своите биологични семейства от януари до 31 август 2025 г. Най-честата причина за прибягване до тази крайна мярка са насилие, злоупотреба или неглижиране. Това заявиха за “Телеграф” от агенция “Социално подпомагане”. Те предоставиха и детайлна справка за това какъв подход са предприели спрямо семействата, при които е приложена мярката. 425 деца са настанени в семейства на роднини или близки, 477 са в приемни семейства, 693 са в социални услуги за резидентна грижа и 13 са настанени в специализирани институции. От агенцията обясниха, че настаняването извън семейството се прилага единствено като временна мярка, насочена към защита на детето, докато бъде намерено най-благоприятното, устойчиво и близко до семейната среда решение, като през това време се работи както с подрастващия, така и със семейството му. Основната цел е хлапето отново да се върне при родителите си, коментират от АСП.

Мярка

Крайната мярка се предприема само когато съществува непосредствен и доказан риск за живота, здравето и развитието на детето. Такива рискове са налице при физическо или психическо насилие, системно неглижиране на основните потребности, трайна безнадзорност или други форми на насилие и злоупотреба. В тези случаи оставането на детето в семейната среда би довело до сериозно увреждане на неговото физическо, психическо, интелектуално или социално развитие. Затова при всеки сигнал за дете в риск социалните работници от ОЗД извършват обстойно проучване и анализ на обстоятелствата. „Настаняване извън семейството“ се предприема само когато са изчерпани всички възможности за закрила в семейна среда. Приоритетно се проучва и подкрепя възможността за настаняване при роднини или близки, а при липса на такава – в приемно семейство или подходяща социална услуга. От АСП обявиха, че от началото на 2025 г. до момента 327 деца са върнати в биологичното им семейство.

Приемни

Стана ясно, че към 31.08.2025 г. в Регистъра на утвърдените приемни семейства са вписани 1671 семейства, от които 6 доброволни и 1665 професионални. Те полагат грижи за настанените при тях деца, подлежат на системен контрол от страна на ангажираните социални работници от отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) и Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ). В случаите на доказани нарушения могат да бъдат наложени санкции, включително заличаване на приемното семейство от регистъра. Това може да се случи, ако в 12-месечен срок от вписването му в регистъра в него не е било настанено дете поради това, че профилът на приемното семейство не съответства на характеристиките на децата, които имат нужда от настаняване, или ако в 12-месечен срок от датата на последното извеждане на дете в него не е било извършено настаняване, както и при други видове нарушения. От АСП посочиха, че възнаграждението им възлиза на 150% от минималната работна заплата за домакинство, което вземе едно дете; за две се дават 160% от минималната работна заплата, а за три или повече деца - 170% от минималната работна заплата. Освен възнаграждението се предоставят и средства за отглеждане и възпитание на дете, а за тези, които са с увреждания, се изплаща добавка в размер на 30% от линията на бедност за съответната година независимо от дохода на семейството.

Психологът

Причините за извеждането на деца от биологичното семейство са от недостатъчен родителски капацитет до невъзможност на едни родители да обгрижват децата си, посочи психологът Величка Дошева, председател на Българска асоциация "Осиновени и осиновители". Според нея няма голяма разлика между децата, отглеждани в биологично семейство и приемно. “Емоционално-психичното развитие на осиновените е еднакво с това на тези, които са отгледани от техните мама и татко. По-скоро другите са с по-травматично минало”, каза тя, но добави, че приемната грижа е в пъти по-добра форма на отглеждане от тази в институциите, защото тя дава условия, близки до семейната среда.

Дошева коментира и причините за агресията и подчерта, че тя може да е в резултат на много причини - от семейния модел на поведение до отхвърляне на тези деца в социалната среда, и това е техният отговор. Може да бъде и желание за привличане на внимание. Много често в образователните институции има такива случаи, в които деца, които не могат да се наложат по друг начин, го правят през агресията и нетолерантността, коментира тя. По думите й не може деца на 12-13 години, както при случая в “Дружба”, да си разчистват сметките, защото самите те все още не са с изграден психичен апарат и много трудно биха имали обективна преценка за това какво се случва. По думите й превенцията срещу агресията отсъства у нас. “По-скоро нещата не се коментират в семейството или пък се задава моделът “Бий или ще те бият”, заяви тя. От думите й стана ясно, че има и разлика при децата, отглеждани от двама родители, и тези, които растат само с един, защото именно родителите задават модела на поведение.

“Аз правя разлика между личност и поведение. Всички деца са прекрасни, но поведението им понякога излиза извън рамките на общоприетото, за което най-вероятно има причини”, коментира психологът и препоръча при възпитанието на малките да се поставят правила и граници, а не да се помпа излишно и фалшиво самочувствие.

847 чакат за осиновяване

847 деца чакат да бъдат осиновени, посочиха за “Телеграф” от агенция “Социално подпомагане”. Оттам уточниха, че само през тази година в регистъра са вписани 390. Стана ясно, че международно осиновяване се прилага само след изчерпване на възможностите за намиране на подходящи родители в страната. “Лица с обичайно местопребиваване в чужбина могат да вземат дете с обичайно местопребиваване в Република България, ако са вписани в регистъра на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, воден от Министерството на правосъдието, в качеството му на централен орган по международните конвенции в областта на международното осиновяване и закрилата на децата”, поясниха от АСП.

АСП: Проверяват родителите и на останалите, присъствали на боя в “Дружба”

Ще бъдат проверени семействата и на останалите деца, които наблюдаваха побоя и публичното унижение на ученичка в столичния квартал “Дружба”. В това увериха от АСП в отговор на питане на “Телеграф”. Те увериха, че след постъпването на информация за инцидента дирекция „Социално подпомагане“ е предприела действия по регистриране на сигнали и провеждане на среща по Координационния механизъм при насилие съгласно Закона за закрила на детето с участие на представители на всички отговорни институции, които изготвят план за действие и работят съвместно до приключване на случая.

В хода на работата по сигналите е извършено необходимото социално проучване и са проведени срещи разговори с децата и родителите, като предстои насочване към подходящи социални услуги за оказване на психо-емоционална подкрепа

Владимир Христовски