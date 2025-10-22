С икрет Сървис арестува снощи мъж, врязал се с колата си в бариерата за сигурност пред Белия дом, съобщиха американските власти, цитирани от Асошиейтед прес.
Службата съобщи, че инцидентът е станал около 22:37 ч. източноамериканско време вчера.
October 22, 2025
Разследващи са претърсили колата на мъжа и са установили, че вътре няма нищо опасно, посочи в изявление същият източник.
I wonder what got the driver all riled up?— HERSHE®🍊 (@TheRealHershe) October 22, 2025
My money is on MSNBC.
Driver rams car into White House security barrier with Trump inside mansion https://t.co/Wv5oRMGrDf
Властите засега не съобщават повече подробности за инцидента, за самоличността на шофьора и за възможните му мотиви, предаде БТА.