С икрет Сървис арестува снощи мъж, врязал се с колата си в бариерата за сигурност пред Белия дом, съобщиха американските власти, цитирани от Асошиейтед прес.

Службата съобщи, че инцидентът е станал около 22:37 ч. източноамериканско време вчера. 

Разследващи са претърсили колата на мъжа и са установили, че вътре няма нищо опасно, посочи в изявление същият източник.

Властите засега не съобщават повече подробности за инцидента, за самоличността на шофьора и за възможните му мотиви, предаде БТА.

