Т рагичен инцидент беше избегнат благодарение на професионализма на полицейски екип от Първо РУ – Варна. Това съобщават във фейсбук страницата на ОД на МВР в морската столица.

В малките часове след полунощ благодарение на бързата и човечна реакция на младши инспектор Денислава Георгиева и младши инспектор Християн Липчев бе предотвратен опит за самоубийство.

полицаите герои

След получен сигнал за мъж в тежко емоционално състояние, униформените проведоха продължителен и деликатен разговор, с който успяха да го разубедят и отклонят от опасните му намерения.

Техните действия са ярък пример за висок професионализъм, отдаденост на дълга и човечност, защото полицията не е само гарант за реда и сигурността, но и подава ръка на хората в най-трудните им моменти, добавят от ОД на МВР - Варна.

*Източник: chernomore