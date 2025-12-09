С офийският градски съд наложи доживотен затвор на Веско Вълчинов за ужасяващото убийство на Кристиян Пеев през 2023 г.

Жертвата е била брутално ударена осем пъти с чугунена метална гира, а части от тялото му били намерени в канализацията, боклук и дори в природен парк Витоша.

Разследващите уточняват, че двамата били приятели и имали общи планове за търговия с криптовалута, но дълг от 2000 лева и неуредени отношения довели до трагедията.

Съдът констатира, че убийството е извършено с особена жестокост, а майката на Кристиян ще получи 500 000 лв. обезщетение. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.