Ж ена на 79 години е блъсната на пешеходна пътека тип във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в дунавския град.

Инцидентът е станал снощи около 19:45 часа на бул. „Панония“.

На кръстовището с ул. „Акад. Стефан Младенов“ 80-годишен видинчанин не е пропуснал и блъснал преминаващата по пешеходната пътека жена.

Водачът е транспортирал пострадалата в спешния център, като след медицински преглед тя е освободена без наранявания.

При тестване с дрегер пробата на шофьора не е отчела наличие на алкохол, а тестът с техническо средство за наличие на наркотични вещества реагирал положително на опиати. Той е дал и проби за изследване.

Източник: БТА