Р умънец стана жертва на нечувано зверско нападение по време на почивката си във Варна.

Вечерта в събота 25-годишният жител на южната ни съседка се жалвал в полицията, че е станал обект на нападение и кражба по време на пребиваването си в морския град.

Неизвестен за него млад мъж, чрез употреба на сила, му отнел чантичка, съдържаща лични вещи, а по специфичен начин - чрез захапване, останал и без синджира си. Последвалите издирвателни мероприятия от служители на Криминална полиция на Трето РУ довеждат до установяване и задържане на извършителя, който се оказал 23-годишен жител на с. Каменар – известен на органите на МВР и осъждан.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Варна, част от вещите са издирени и приложени към производството, а мъжът е с повдигнато обвинение и приведен в ареста с мярка за неотклонение „задържане за 72 часа“.

Любомир Славов