М оделът с гръцко потекло Атастасиос Михайлидис излиза на свобода след едномесечен престои зад решетките.

27-годишният Танасис, както е известен в светските среди, бе арестуван преди месец заедно с театралния актьор Росен Белов, екс-председателя на националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и бившия легионер Симеон Дряновски за това, че са упоили, заплашили с оръжие и блудствали с 20-годишен неграмотен ром.

Обвинението твърди, че именно Михайлидис, който има дълга кариера на еротичен модел и е бивш участник в конкурси за красота, е използвал атрактивния си външен вид, за да примами необразования младеж в жилището на д-р Хасърджиев, където се е разиграла оргията.

Оказва се, че ромът и гръцкият манекен се познавали отпреди това, като двамата и друг път са се усамотявали, но без да употребяват наркотични вещества.

Според мълвата, независимо от хетеросексуалната си ориентация и наличието на годеница, Михайлидис редовно предлага платена компания на богати мъже.

Именно по този начин той се запознава с д-р Хасърджиев, който в замяна на мъжкото им приятелство предоставя за обитаване едно от жилищата си в лъскава кооперация в жк. “Дианабад” на модела-компаньон.

Срещу Михайлидис има повдигнато и второ обвинение - за притежания на т. нар. “розов кокаин”, който всъщност не е кока, а смес от различни стимуланти и антидепресанти. Дизайнерската дрога е широко разпространена в Европа, като се ползва масово в гей средите и сред суингъри на техните “специални” партита. Михайлидис бил сред най-търсените компаньони за такива купони и според просветени има славата на гей компаньон от европейски калибър.

В съдебна зала моделът се представлява от адвокат Любомир Таков, който в последните години се превърна в предпочитан защитник на звездите от родния хайлайф и знакови представители на подземния свят. Пред медията ни адвокатът отказа да коментира в подробности, поради следствената тайна и с оглед деликатните детайли от интимния живот на участниците в делото.

В съдебна зала Таков оспори ролята на Михайлидис в дрогирането и заплашването, като обърна внимание на съда, че пострадалият е неграмотен и от специфичен етнос, което го прави уязвим за манипулиране от полицията и се усъмни дали 20-годишният младеж въобще е прочел и вникнал в съдържанието на протокола за разпит, който подписва. Освен това бил разпитан без адвокат, което е в нарушение на закона, тъй като е неграмотен.

Наред с това юристът категорично отрече клиентът му да има общо с дрогата, намерена в апартамента на Хасърджиев, като заяви, че никой от свидетелите по делото не сочи Михайлидис някога да е употребявал или предлагал наркотици.

Моделът имал отлични характеристични данни и онкоболна майка в Гоце Делчевско, за която полагал регулярно грижи. Нямал нито намерения, нито възможност да се укрие или извърши престъпление. Искал да даде обяснения, но молбата му от началото на месеца да стори това, била оставена без уважение вече 20 дни, което показвало, че разследването се води без нужните фокус и ритмичност.

В крайна сметка съдът прецени, че доводите на адв. Таков са частично основателни и измени мярката на неотклонение на Михалйдис в парична гаранция в размер на 3000 лева. Решението е окончателно. Другите обвиняеми остават под стража.

Захари Белчев