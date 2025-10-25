О ткриха стая за садо-мазо оргии в апартамента на гей изнасилвача д-р Хасърджиев.

Шефът на пациентската организация нахлузил маска на куче на дрогирано под дулото на пистолет 20-годишно момче, информира Lupa.

БРУТАЛЕН СКАНДАЛ: Пациентският лидер Хасърджиев задържан за принуда и заплаха с оръжие!

Специално оборудвана садо-мазо стая за разгулни гей оргии са открили ченгетата при акцията по задържането на председателят на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов, бившия военен от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски и еротичен модел от Гърция, пише медията, позовавайки се на от източници в МВР.

Четиримата мъже са обвинени за отвличане и насилствено дрогиране с розов кокаин на 20-годишно момче, което надрусали под дулото на пистолет, за да го принудят да се съкупувлява с тях.

Младежът успял да избяга от гей насилниците, скачайки от терасата на 5-ия етаж и приземявайки се на балкона на 4-ия етаж в сграда в Дианабад. Момчето все още е в болница заради предрусване със смъртоносната дрога, а след приема й получава паник атаки и е със замъглено съзнание.

Актьорът Росен Белов също се оказа част от гей бандата насилници, заради което е изритан от театър "София" до приключване на случая.

Белов е отстранен и от театралната работилница, създадена от министъра на културата Мариан Бачев и сега ръководена от съпругата му Милена Видер. Там той преподаваше актьорско майсторство на....забележете, деца, допълва "Марица"

Операцията по арестите на четиримата гей изнасилвачи е проведена миналата събота, а нахлулите в мезонета на д-р Хасърджиев полицаи се смаяли от видяното.

Една от стаите в апартамента е била оборудванав садо-мазо стил – от тавана висяла люлка с железни вериги за връзване. В стаята ченгетата открили наркотици – розов кокаин и кристали, кашони с алкохол, както и множество атрибути за безспирните гей оргии – камшици, десетки вибратори с впечатляващи размери, дамско бельо, латексови костюми, чорапогащници и секс маски. Разследващи разкриват, че на насила дрогираното момче гей насилниците от бандата на д-р Хасърджиев нахузили маска на куче доберман.

Оттогава Хасърджиев е в ареста заедно с бившия военен от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски, на когото е бойния пистолет, с който е било заплашено вързаното за вериги в садо-мазо стаята 20-годишно момче.

Актьорът Росен Белов и гръцкия модел са под домашен арест. На 28 октомври четиримата ще се изправят пред съда, като заседанието ще е при закрити врати, за да се запази достойнството на жертвата на гей изнасилвачите.