М омичетата и младите жени, които са позирали в Onlyfans от хотел в Пловдив, са го правели напълно доброволно срещу заплащане. Това стана ясно покрай делото в Пловдивския апелативен съд, който отложи заседанието за петък поради липса на преводач.

XXL: ОПГ върти БГ порноимперия, снимали оргии за милиони!

22-годишният Митко Бошнаков твърди, че не владее добре български език, тъй като повече от 16 години е живял във Великобритания. Адвокатът му Йордан Давчев настоя за преводач от английски език.

Свидетели

Оказа се обаче, че в съда няма под ръка нито един служител, който да е квалифициран да превежда от езика на Шекспир. Това наложи заседанието да бъде отложено с един ден – петък, 17 октомври, за да се осигури преводач. Преди това апелативен прокурор Тодор Деянов представи протоколи с разпити на 7 свидетели, както и договор за покупко-продажба на апартамент на Митко Бошнаков в новоизграждащ се комплекс в район „Тракия“. Заедно с Митко пред съда са изправени 44-годишният му брат Асен, Атанас Благоев – Драхмата, на 53 години, и 59-годишният Петьо Палазов – Чейнджа.

Влюбена

Мъжете са с повдигнати обвинения, че са наемали млади жени и непълнолетни момичета за работа в еротичен сайт. Данните за тях са, че не са отчитали печалбите, както и че са отчитали по-малко пари на момичетата за труда им пред камерите. Сигнал за четиримата идва от Великобритания, а у нас са разследвани от Икономическа полиция за пране на пари. Установено е, че приходите от голите мадами били пренасочвани към банкови сметки, контролирани от организаторите. Девойките не получавали почти нищо. Двама от задържаните са превалутирали парите в чейнджбюра. В разкриването на всички замесени и цялата схема е участвала жена на име Надежда, една от „актрисите“. Тя била влюбена в Митко Бошнаков, но тъй като той бил пред сватба, в пристъп на ярост го е изобличила.