Д вама от задържаните в Пловдив след полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР – Пловдив, са чейнджаджии със собствени чейндж бюра, писа TrafficNews. Именно те изпирали незаконните пари на другите двама задържани – братята от "Столипиново" Бошнакови.

РОДНИ ТАРИКАТИ въртели схема с еротичен сайт, ошушкали порномоделка с над 5 млн. лева!

Полицейските действия се проведоха на ул. „Елба“ и няколко други адреса преди дни. В рамките на операцията полицията е извършила претърсвания в 14 жилища и офиси на територията на Пловдив и областта, както и в Пазарджик. Иззети са 640 хиляди евро, над 180 хиляди лева, голямо количество златни бижута, както и компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

На място, освен разследващите от Икономическа полиция, са били и маскирани полицаи от отдела „Специални тактически действия“. Според събраните до този момент доказателства групата набирала млади жени и им създавала профили и съдържание в еротичен сайт, а приходите от клиентите били пренасочвани към банкови сметки, контролирани от организаторите.

По информация на медията двамата братя имали четири еротични модела, които били снимани на видеозаписи. На тези кадри, продавани в еротичния сайт, имало сексуално съдържание, включително и оргии. Това им генерирало сериозен финансов приток. Само от едно от момичетата, според прокуратурата, било генерирало 2 800 000 щатски долара.

Медията ни научи още, че парите, които са печелили, са били изпирани от единия член на ОПГ-то – Наско, по прякор Драхмата, който има пункт за парични преводи и чейндж бюро. Помощник на въпросния бил четвъртият задържан – Петър по прякор Чейнджа, който имал обменно бюро в центъра на града.

Според запознати, по време на голямата акция са били ударени десетки адреси. Сочените пари, които е трябвало да бъдат изпрани, са открити както в домовете на сарафите. Медията научи още, че Наско, срещу огромни комисионни, обменял валута на сумите от секс услугите в евро в София. В "Столипиново" се говори още, че Драхмата през последните месеци се занимава именно с изпиране на пари.

Сред проверените адреси е и имот в село Скутаре, чийто собственик е бащата на братята – Асен Бошнаков. Според запознати къщата била огромна, има басейн и гараж със скъпи автомобили. Там е намерен склад и е извършено изземване на големи количества спортни стоки – маратонки, които са били съхранявани без документи за произход. Такива са липсвали и за стоката на златарския магазин, намиращ се на ул. „Елба“. Полицаите са иззели над 10 кг злато, за което собствениците не са предоставили документи за произход.

Започна заседание в Окръжен съд Пловдив, където ще се гледа мярката за неотклонение на четиримата мъже. Прокуратурата иска от съда постоянния им арест, тъй като има достатъчно доказатлества, които ги учличават в извършване на престъпление.