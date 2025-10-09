Р одни тарикати въртели схема с еротичен сайт и откраднали над 5 млн лева от моделка.

Петима жители на Пловдив, от квартал "Столипиново", са арестувани след мащабна полицейска операция, разплела престъпна схема с недекларирани приходи от еротичен платен сайт, съобщиха от полицията.

Сигналът е постъпил в „Икономическа полиция“, след като станало ясно, че групата укрива обороти за стотици хиляди левове и нанася сериозни щети на държавния бюджет.

Разследването показало, че петима мъже набирали млади жени за еротични модели, създавайки техни профили в популярен сайт.

Проблемът – парите от абонатите и даренията не стигали до жените, а били пренасочвани към сметките на групата.

Само от акаунта на една от потърпевшите били отклонени 2,8 милиона щатски долара, над 5 млн.лева, за година, без знанието ѝ.

След това незаконно придобитите средства били „изпирани“ чрез покупка на имоти, луксозни автомобили, злато и валута – част от сделките били реализирани и в София.

Във вторник петимата от "Столипиново" били задържани за срок до 24 часа със заповеди по Закона за МВР. Полицията издирва още двама техни съучастници.

При акцията са извършени претърсвания на 14 жилища и офиси в Пловдив, областта и Пазарджик, както и на един автомобил.

Иззети са 640 000 евро, над 180 000 лева, голямо количество златни накити, компютри, телефони и други доказателства.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 321 и 253 от Наказателния кодекс — участие в организирана престъпна група и пране на пари. Разследването се води под наблюдението на Окръжна прокуратура – Пловдив, а работата по документиране на схемата продължава.

Четирима са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. На 10 октомври 2025 г. Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ прямо тях.

Обвиняемите са на възраст от 22 до 59 години.

*Източник: Glasnews