В ече има втори задържан по скандалния случай с изстрел с газов пистолет в училище в Хасково.

Става въпрос за мъж на 41 години, който е предоставил оръжието на деветокласника от Спортното училище „Стефан Караджа“, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР (ОДМВР) старши комисар Мирослав Христов.

Пистолетът е законно притежаван от 57-годишния баща на втория задържан по случая.

Христов поясни, че за притежание на газово оръжие режимът е уведомителен.

От вчера в ареста, до 24 часа, все още е и арестуваният 16-годишен младеж, който е стрелял през прозорец на класната стая в голямото междучасие. За действията си той обяснил пред полицията, че са с цел да покаже на останалите от училището, че има пистолет.

Директорът на Спортното училище Силвия Тенчева обясни, че в училището нямат практика за обиск на учениците при влизане, но след случая се обмисля въвеждане на проверка с метал детектор.

Предстои да се определи наказанието за ученика.

Източник: БТА