В последните дни се наблюдава ново активиране в социалните мрежи с опити за измамна схема, насочена към жителите на Габрово, съобщиха от Общината.

Схемата отново е същата, разпространява се страницата Обществен транспорт в Габрово - фалшива, където се предлагат пътнически карти на специални "промоционални" цени и в чест на 25-годишнина на дружеството.

Община Габрово и Общински пътнически транспорт (ОПТ) предупреждават, че тези карти са фалшиви и че покупките трябва да се извършват само от официалната каса в автогара Габрово. По казуса отново са сигнализирани и органите на МВР.

Съмнителната оферта предлага на пътниците на ОПТ "Юбилейна карта за 6 месеца - само за 5,77 леи", като се твърди, че само 500 души могат да се възползват от нея, ако кликнете на посочения линк.

Специалисти предупреждават, че подобни предложения могат да бъдат част от измамна схема, целяща да подведе потребителите и да ги накара да предоставят лични данни или да извършат плащания към несигурни източници, съобщи Dariknews.

Бъдете бдителни и проверявайте информацията! Ако получите подобно предложение, проверете официалните канали на Общински пътнически транспорт и Община Габрово и избягвайте съмнителни линкове.