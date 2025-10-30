К радци отмъкнаха повече от хиляда музейни експоната. Над хиляда артефакта, включително бижута, бяха откраднати от музей в Калифорния.

Арестуваха още петима за обира на Лувъра

Големият обир е станал в Оукланд, Калифорния. Полицията съобщи, че неизвестни извършители са откраднали повече от хиляда ценни артефакта от хранилището на музея. Инцидентът е станал сутринта на 15 октомври, предава NBC.

Според органите на реда, крадците са проникнали незаконно в хранилището на музея. Те са откраднали уникални предмети, включително традиционни бижута и кошници на индианците, както и други исторически съкровища. Сред откраднатите предмети е бил древен бивник.

Полицията в Оукланд потвърди, че разследването се провежда съвместно с Федералното бюро за разследване. Следователите преглеждат всички обстоятелства около инцидента. В момента се установяват заподозрените.

Обирът е станал няколко дни преди на 19 октомври престъпници да откраднат уникални бижута от галерия „Аполон“ в музея Лувър в Париж само за седем минути.