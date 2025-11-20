М лада жена загина при трагедия във Варна.

19-годишна украинска гражданка е скочила от блок на общежитията към Технически университет – Варна. Трагедията се разиграла вчера, 19 ноември 2025 г., около 16:45 ч.

Случката е станала в район, в който обичайно има много студенти, тъй като общежитията се намират близо до университетския кампус.

Мнозина от тях са станали свидетели на трагичния момент, което предизвика силно напрежение и шок сред общността, пише "Нова Варна".

Причините за инцидента към момента не са публично известни, а органите на реда разглеждат всички възможни версии.