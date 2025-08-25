С трашна експлозия в завод уби няколко човека.

При експлозия в склад на корабна компания в Хамбург, са загинали част от работниците, съобщават германски медии.

Експлозиите предизвикаха мащабна акция на местните пожарникари и полиция, над мястото на експлозията се издигна голям облак дим, а няколко квартала и пътища бяха блокирани, а според полицията броят на жертвите е по-малък от 10, съобщи Bild.

Die Feuerwehr kämpft seit Stunden gegen einen Großbrand auf der Veddel in HH-Süd. Nach dem Brand eines Autos in dem Lager sollen diverse Gasflaschen explodiert sein, das Feuer wütete aufgrund der großen Gefahr für die Einsatzkräfte zunächst unkontrolliert.https://t.co/Dfh1gjrISn — Andreas Phieler (@ap_tweety) August 25, 2025

В 15:31 ч. е съобщено за пожар в склад, където се твърди, че се е запалил автомобил, но скоро след това са се чули нови детонации на газови бутилки, за които се твърди, че са пълни с азотен оксид.

Отломки от експлозията са открити на магистралата“, казва говорителят на местната полиция, а репортери твърдят, че метални фрагменти са летели на стотици метри, поради което магистрала А1 също е била затворена за движение.

Пожарната служба реагира с няколко пожарни коли и телескопична стълба, а полицията затвори магистрала А1 между Нордерелбе и Мурфлет и в двете посоки.

Засега точният брой на жертвите не е известен, но според полицията броят им е по-малък от 10.

🔥 Update Hamburg-Veddel:

Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.



👉 Verletzte bestätigt

👉 A1 zwischen Norderelbe & Moorfleet voll gesperrt, lange Staus

👉 Polizei & Nina-App warnen vor Rauch#Hamburg #Großbrand #A1 #Veddel pic.twitter.com/nevMNjJsvu — Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe) August 25, 2025

„Димът от пожара може да ви застраши в района на Хамбург-Ведел. Димният облак се движи на югоизток. Засегнати са следните региони: Ведел, Мурфлет и Бергедорф.

Вземете обходния маршрут и избягвайте застрашената зона“, се казва в официалното предупреждение.

