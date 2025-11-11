38-годишният Георги Мирчев – Малкия Фрико, който на 7 ноември посред бял ден в Благоевград намушка 37-годишната си интимна партньорка Инна Илиева, е бил жертва на домашно насилие от страна на бившата си съпруга – певицата Стефани, показа проверка на „Телеграф“.

През 2015 година Малкия Фрико води дело срещу тогавашната си съпруга Стефани Спасова за домашно насилие.

Тормоз

Според бившия футболист той е бил подложен на психически тормоз по време на брака им. След като се изнесла от общото им жилище в Благоевград, Стефани се прибрала при майка си в София, а малката им дъщеря оставила на грижите на свекърва си Гергана Мирчева. С тези основания Малкия Фрико е поискал и развод с певицата. Тя беше особено популярна в онези години, след като изгря звездата й в телевизионен риалити формат, където пя в дует с Ромския славей Софи Маринова и на няколкото концерта впечатли зрителите с изпълненията си на песните Liberta, „Газ, газ“, „Кукувица“, I want to break free. Към онзи момент Георги се оплаква, че съпругата му Стефани непрекъснато отсъствала - понякога с дни, понякога цяла седмица, и всяко нейно прибиране било съпроводено със скандал ту към него, ту към детето, от което страдала и майка му, която живеела с тях. Той бил силно притеснен и изплашен от заплахите, които отправил тъстът му Методи Спасов, че „ще го пребие и ще го вкара в затвора, и че няма да види повече детето...“, става ясно от материалите по делото.

Грабеж

Георги и брат му Юли са синове на Юлиян Мирчев-Фрико, който излежа 22-годишна присъда за убийството на унгарец, шофьор на ТИР, в Кресненското дефиле при опит за грабеж. И двамата братя са много добре познати в Благоевград, криминално регистрирани са. В по-младите си години Малкия Фрико бе футболна надежда, но зарязва спорта, припомнят местни. През лятото на 2013 г. сключва брак с нашумялата ромка Стефани, но само след 2 години брак се развеждат. Връзката му с Инна Илиева е от няколко години. Помежду им често имало скандали. А след като се разделили, Малкия Фрико продължил да търси жената. Според запознати имало е тормоз и от двете страни, за да се стигне до нападението срещу нея в подлеза при бившето заведение „Боулинг“, до площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград. Въпреки че ножът е минал на милиметри от сънната артерия на жената, лекарите в местната болница са успели да спасят живота й. Тя е екструбирана и стабилизирана, потвърдиха от лечебното заведение.

Захари Белчев