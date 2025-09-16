М ъж засне на живо с камера как убива малката си дъщеря във Facebook Live, преди да сложи край на живота си.

Тайландската полиция съобщи, че 21-годишният Вутисан Уонгталай е обесил 11-месечната си дъщеря Натали и след това е отнел живота си в изоставен хотел в Пукет в понеделник, след спор със съпругата си.

Шокиращо е, че ужасяващият клип остана активен във Facebook цял ден. Facebook изрази съболезнования на семейството за „ужасяващия“ инцидент и впоследствие премахна съдържанието. По-късно местната телевизия показа сърцераздирателни кадри на майката на детето, 21-годишната Чиранут Трайрат, която през сълзи люлее бебето си момиченце в ръцете си, съобщава Express.

„Не съм ядосана на Facebook, нито ги обвинявам за това“, каза тя пред Associated Press. „Не съм ядосана на тези, които споделиха видеото. Разбирам, че хората са го споделили, защото са били възмутени и натъжени от случилото се. Това е заради някой, с когото съм била близка“, добави тя.

Жената разкри, че съпругът ѝ е имал история на насилствено поведение и е прекарал две години в затвора, преди да започнат да се срещат. Кадри също така я заснеха как плаче до ковчега на дъщеря си в храм, леко чукайки по него и казвайки: „Детето ми, мама е тук.“ Кадрите от убийството в Тайланд бяха достъпни и в уебсайта за споделяне на видеоклипове YouTube, но компанията ги премахна, след като BBC ги предупреди за присъствието му.

Facebook обеща да преразгледа процедурите си, след като ужасяващо видео на убийство в САЩ остана на платформата в продължение на няколко часа.