И стински драма се разигра пред очите на десетки депутати, след като техен колега се самоуби в заседателната зала.

Според местни съобщения, човекът е починал в сградата на парламента в Хелзинки около 11:00 часа във вторник.

Властите потвърдиха смъртта на един човек, докато медиите съобщиха, че това е член на парламента, който се е самоубил . Полицията, която провежда разследването, не подозира насилствена смърт. На място има и парамедици.

Финландската телевизия Yle TV съобщи, че в сградата на парламента са били видени поне една линейка, един пожарен камион и два полицейски автомобила.

"Линейка прелетя покрай сградата на парламента с виещи сирени. След това пристигна голяма пожарна кола, полицейска кола и с леко закъснение брониран полицейски мерцедес" - каза очевидец.

"Действията на спасителните служби, полицията и линейката продължават на мястото. Не мога да кажа нищо повече в този момент. Не мога да коментирам реакцията от центъра за спешна помощ.

Парламентът е специфично място, така че може да се предположи, че подобни ситуации са били обсъждани, докато ситуацията все още е била неясна" - каза директорът на полицията Ааро Тойвонен, който нито потвърди, нито отрече медийните съобщения.

Все още не се съобщава името на депутата и причината за фаталните му действия.

*Източник: Kurir

