И стински драма се разигра пред очите на десетки депутати, след като техен колега се самоуби в заседателната зала.
Според местни съобщения, човекът е починал в сградата на парламента в Хелзинки около 11:00 часа във вторник.
Властите потвърдиха смъртта на един човек, докато медиите съобщиха, че това е член на парламента, който се е самоубил . Полицията, която провежда разследването, не подозира насилствена смърт. На място има и парамедици.
BREAKING: On August 19, 2025, a Finnish member of parliament died by sui*ide inside the Parliament House in Helsinki, prompting a significant police response.— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) August 19, 2025
Authorities confirmed no criminal involvement, treating the case as a sui*ide.
Security forces secured the area, and… pic.twitter.com/6JTx1v070P
Финландската телевизия Yle TV съобщи, че в сградата на парламента са били видени поне една линейка, един пожарен камион и два полицейски автомобила.
On tämä vain surullinen tapaus. Voimia paljon kaikille omaisille🙏 pic.twitter.com/QM6NwfaFLj— Miika Koskela 🇫🇮 🇮🇱 Sananvapauden kannattaja (@miksu900) August 19, 2025
"Линейка прелетя покрай сградата на парламента с виещи сирени. След това пристигна голяма пожарна кола, полицейска кола и с леко закъснение брониран полицейски мерцедес" - каза очевидец.
Järkyttäviä uutisia eduskunnasta 💔😢 Voi kunpa ihmiset hakisivat apua ajoissa. #eduskunta #tragedia #itsemurha https://t.co/jOOmE4DmME— Tiina Arlin (@ArlinTiina) August 19, 2025
"Действията на спасителните служби, полицията и линейката продължават на мястото. Не мога да кажа нищо повече в този момент. Не мога да коментирам реакцията от центъра за спешна помощ.
Парламентът е специфично място, така че може да се предположи, че подобни ситуации са били обсъждани, докато ситуацията все още е била неясна" - каза директорът на полицията Ааро Тойвонен, който нито потвърди, нито отрече медийните съобщения.
Все още не се съобщава името на депутата и причината за фаталните му действия.
