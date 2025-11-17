"Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор". Това съобщиха близки на варненския кмет чрез неговия личен профил във Фейсбук. "Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там", споделят още те.

Близките на Коцев разказват, че килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на "Г. М. Димитров". Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което са направили вчера е било по-рестриктивно и контролирано от всякога.

Според тях до преместването му от следствения арест в затвора в София се с стигнало, след като в средата на миналата седмица прокуратурата е отказала да сезира съда за искането на защитата за преразглеждане на мярката му за задържане.

На този фон днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.

Поради тази причина, Коцев отново излезе в отпуск и определи заместник-кмета Снежана Апостолова за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември.

Заповедта е подписана от Коцев в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам, през нощта на петък срещу събота.

Любомир Славов