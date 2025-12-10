М ъж се оказал системен нарушител на пътя по неволя. Потърпевшият разбрал, че на негово име са издадени цели десет електронни фиша за нарушения, извършени с автомобил, който той дори не е виждал. Мъжът отишъл в КАТ, където служител го успокоил, че истината ще излезе наяве, а истинският виновник ще бъде наказан. Това обаче не се случило.

Потърпевшият получил чуждите фишове, макар да не е нарушител, и въпреки признанията пред КАТ на този, който е подал невярната информация. Сега той се бори в съда, за да докаже, че няма нищо общо с нарушенията, за които трябва да плати хиляди левове, и настоява глобите да бъдат отменени.

„Получих съобщение на телефона си, че дължа 10 глоби за превишена скорост. Едната беше на стойност 600 лева”, разказа потърпевшият Марин Кацарев пред NOVA.

Мъжът отишъл в КАТ-София, където поискал справка във „Видео контрол”. „Извикаха полицай, който каза, че е запознат със случая. Глобите били прехвърлени на мен, защото друг шофьор е предоставил данните и копие от моята шофьорска книжка”, обясни той.

След това униформеният казал на Кацарев, че ще се свърже с реалния нарушител, ще го извика на разпит и ще провери какво се е случило. „След около час-два обаче полицаят ми звънна и каза, че е станала някаква грешка. Освен това господинът, който е завел глобите на мое име – искал да говори с мен”, разказа потърпевшият.

По думите му мъжът му казал, че го познава. „Обясни ми, че е станала грешка в счетоводството. Освен това ми заяви, че съм искал да кандидатствам за работа в неговата работа. Категорично никога не съм виждал и не познавам този мъж. Имам безспорни доказателства, че не съм извършил нарушенията. На предишната ми работа управлявах служебен автомобил, който е с GPS и се маркирам с чип, когато влизам в него. Освен това има график, по който може да се провери къде точно съм бил във всеки от конкретните момента, в които се твърди, че съм извършил нарушение”, заяви Кацарев.

Той подчерта, че не само полицията, но и прокуратурата е уведомена за случая. „От КАТ ми казаха, че докато не се произнесе прокуратурата – не могат да ги анулират. Отидох на съд и го обжалвах. Шест от глобите бяха отменени. Има обаче четири, за които няма решение. Вероятно ще загубя. Една от тях в момента дори излиза като неплатено задължение за 100 лева”, подчерта той.

Според Кацарев книжката му вероятно е попаднала в чужди ръце, когато отишъл да си смени свидетелството за управление на МПС, защото имал нови категории. „Върнах си книжката през февруари 2024 година и подадох документи за нова. Странното е, че старото ми свидетелство за управление не е ксерокопирано. То е цветно и се вижда, че е снимка, на която има дори щори”, обясни потърпевшият.