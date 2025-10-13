У ченик е бил зверски пребит от две години по-голямо момче. Случката е от Пловдив, от петък вечер. Потърпевшият е 13-годишно момче. Нападението е извършено в квартал "Гагарин".

Когато 13-годишното момче се прибрало у дома, съпроводено от свои приятели, то било с 2 затворени очи, пълни с кръв, подут и със синини по цялото тяло.

Майка му се е обадила на 112. В дома им пристигнали линейка и полицаи, пристигнали до минути. Детето е било откарано в спешното на УМБАЛ "Свети Георги". Прегледът му е продължил повече от 5 часа. В ранните часове на събота детето отишло в полицията на разпит.

Момчето се познавало с нападателя, но не били приятели. Пред полицаите като свой нападател посочва 15-годишния А., ученик в училище "Никола Вапцаров".

"Онази вечер го е търсил нарочно. Твърди, че някой му бил казал, че синът ми е разпространявал снимки на бившата му приятелка", сподели майката на битото момче пред Plovdiv24.bg. По думите ѝ, нападателят е снимал побоя с телефона си. "Приятелите на сина ми не са посмели да се намесят, защото ги е било страх, че ще посегне и на тях. След като приключил, му казал: "Само да се оплачеш в полицията – ще стане по-лошо", каза още майката. Когато се явил в полицията бил без телефон и отрекъл да такова видео да съществува.

Майката на пострадалия твърди, че това не е първият случай на агресия от страна на 15-годишния ученик.

"Преди време го заля с урина пред други деца в парк "Надежда", за да го изложи. Тогава му забраних да ходи там, но явно това не го е спряло", сподели жената.

Посоченият като нападател е бил задържан в ареста за 24 часа. Когато в двора на полицията са се засекли с него и майка му, момчето не съжалило за стореното. Родителите твърдят, че той е познат е на 3-то РПУ, както и на Закрила на детето. "Като видя снимките на сина ми, майка му му направи забележка, а той беше на косъм да удари и нея", каза жената.

Пострадалият все още е в болница, на системи, но без вътрешни увреждания. Детето се страхува за живота си и е поискало всeки ден да бъде водено и прибирано от училище, за да няма нова саморазправа.

Нападателят е част от агитката на един от пловдивските футболни отбори.

Семейството на пострадалото дете очаква бърза реакция и сериозно наказание за нападателя.