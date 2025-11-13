28-годишен криминално проявен българин е задържан за разпространение на наркотици, прикрити като хранителни продукти – семки, дъвки и бонбони. Това съобщи шефът на СДВР Любомир Николов на брифинг.

По думите му, наркотичните вещества са били скрити в опаковки, наподобяващи напълно автентични продукти, с цел да не бъдат разпознати при полицейски проверки.

„Правят го, за да зарибяват учениците и съответно да си осигуряват повече клиенти“, обясни Николов.

Във всяко пакетче са открити между 3 и 5 грама марихуана, като специфичната опаковка затруднява засичането на миризмата от органите на реда при рутинни проверки.

„Всеки полицай, без предварителна оперативна информация, би подминал такива пакетчета, защото изглеждат напълно като истински продукти“, допълни шефът на СДВР.

Информацията за престъпната схема е постъпила в началото на седмицата, а служителите на МВР са реагирали бързо и са разкрили случая.

Стефани Георгиева