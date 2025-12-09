19-годишен не спря на палка и след преследване падна в дере във варненския ромски квартал "Максуда".

Тази нощ малко преди 1 ч. автопатрул на Първо РУ забелязва лек автомобил, който на централно кръстовище до Катедралния храм преминал на червен светофар, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна. Органите на реда го последвали веднага с включен звуков и светлинен сигнал. Шофьорът на колата не се подчинил на полицейските разпореждания и започнала гонка.

В преследването се включили и екипи на други подразделения. Следенето на леката кола завършило в района на Максуда, където МПС- то самокатастрофирало, падайки в дерето.

Водачът и спътниците му са без наранявания, а проверката показала, че седящия зад волана 19 – годишен варненец е неправоспособен. Младежът отказал да бъде тестван за употреба на наркотични вещества, а алкодрегерът показал 0,79 промила.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 270 от НК, а нарушителят е задържан за срок до 24 часа.

Вчера около обяд полицейски екип на РУ Девня съвместно със служители на зоналното жандармерийско управление спрели за проверка 48-годишен варненски водач на лек автомобил, съобщават от пресцентъра на полицията във Варна. При последвалата проверка с техническо средство се оказало че мъжът е седнал зад волана след употреба на алкохол, с концентрация над 2,3 промила. Пътните полицаи са му издали талон за лабораторно изследване. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство. Отново вчера около 14.45 часа в с. Изворско служителите на РУ-Аксаково спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 40-годишен тамошен жител. Мъжът е представил неистинско СУМПС, направено по гръцки образец. Нарушителят е задържан в районното управление за срок до 24 часа и срещу него се води бързо производство.

Любомир Славов