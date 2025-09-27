П родавачка в мола и приятелят й са с повдигнати обвинения за кражба на пари и козметика на обща стойност 16 690,60 лева, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Зоя Карачорова решила да отмъсти на работодателя си, за когото работела в магазин за луксозна козметика, намиращ се на партерния етаж в мол „Сердика“. Жената била служител от откриването на парфюмерията през февруари 2020 г. Преди 8 месеца дори била повишена в супервайзър.

Според източници на „Телеграф“ обаче наскоро била уволнена, без да й се плати, което я вбесило. Тъй като знаела кодовете за СОТ и разполагала с ключ от склада, на Зоя й хрумнало, че може да си „набере“ малко парфюми и така сама да се компенсира.

Заедно с приятеля й Калоян Кирилов двамата отишли в търговския обект на бул. „Ситняково“ 48 в столицата и влезли в склада на бутика за аромати, където доскоро работела. Успели да отмъкнат 45 броя парфюми и козметични продукти на стойност 11 057 лв., както и 5633,60 лв. налични пари в касата, всичко на обща стойност от 16 690,60 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за кражба в съучастие, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 1 до 10 години.

С прокурорско постановление Зоя и Калоян са задържани за срок до 72 часа и ще бъде поискано от Софийския районен съд определяне на мярка за постоянното им задържане под стража.

Захари Белчев