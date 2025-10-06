П ореден случай на домашно насилие в Монтанско. този път обаче ролите са разменени и сигналът е подаден от мъж, съобщават от местното МВР, писа bulnews.bg. 

Екшънът се е разиграл малко преди 21 часа в неделя в село Ягодово. 30-годишен мъж се оплакал в полицията, че е нападнат с брадва от 10-години по-възрастната от него жена, с която живее на семейни начала.

Изглежда между двамата избухнал лют скандал. Жената побесняла и грабнала манара, с която започнала да преследва любимия си. Тя успяла и да го удари с нея, нанасяйки му рана. За щастие тя е повърхностна, констатирали медици от центъра за спешна медицинска помощ в Берковица, където пострадалият отишъл за преглед. Той не е хоспитализиран.

В дома на семейството отишъл екип полицаи, който направил оглед и разпитал участниците в семейната драма. 

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.131, ал.1, т.5а във вр. чл.130, ал.1 от НК. Работата на разследващите продължава. 

