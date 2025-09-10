63-годишен мъж се е самоубил в Козлодуй. Той е скочил от собствената си тераса.

Сигнал за инцидента е подаден от случаен минувач в 17.45 часа във вторник в районното управление на града. Обадилият се заявил, че мъж е скочил от 4-ия етаж на вход А на блок № 65.

Веднага след сигнала на адреса пристигнали екип на полицията. На местопроизшествието униформените намерили падналото тяло на 63-годишен мъж.

Той е издъхнал на място.

Починалият е 63-годишният Борислав Рашков. Към момента е ясно, че той е бил онкоболен. Може би това го е подтикнало да вземе фаталното решение, за да се спаси от мъките от болестта си, пише агенция БулНюз.