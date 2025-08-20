С танаха ясни първите подробности за работника, пострадал днес при инцидента край „Арсенал - Казанлък“. Вестите са тревожни. Мъжът е в критично състояние, транспортиран бе по спешност до Клиниката по изгаряния на УМБАЛ "Св. Георги", информира "Марица".

Сигналът за инцидента е бил подаден около 11:15 ч.

Работник е пострадал в завод "Арсенал"!

По първоначална информация, при извършване на дейности с багер – челен товарач, управляван от пострадалия мъж, е възникнал пожар зад машината.

Пламъците бързо са се прехвърлили върху корпуса на багера и са засегнали водача.

От „Арсенал“ по-рано съобщиха, че пострадалият е получил повърхностни изгаряния.

На място незабавно е пристигнал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, но заради критичното си състояние е взето решение да се транспортира в Клиниката по изгаряния УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

„Арсенал“ съобщава, че пострадалият не е служител на завода, а работник от външна фирма.

Дейностите, които е извършвал, не били свързани с производствения процес.

По информация на предприятието няма опасност за хората и производството.

Само преди седмици при авария на машина загина друг работник в оръжейницата.

Мъж на 42 години бе получил наранявания по главата. Той почина в линейката напът за болницата.