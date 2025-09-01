Л юбовна драма с фатален край се разигра в университет в Турция.

Мъж на 20 години е застрелял 15-годишната си приятелка на работното ѝ място в кампуса на университета „Богазичи“ в Истанбул, след което се е самоубил.

Властите съобщават, че трагедията се е случила в събота около 19:30 ч.

Младежът бил пуснат от охраната на кампуса без да бъде проверен, след като заявил, че отива на сватбено тържество, провеждащо се в кафене на територията на университетския кампус. Малко след това той отишъл в кафенето, в което работела неговата изгора. Двамата се скарали, мъжът извадил пистолет и я прострелял смъртоносно. Непосредствено след убийството мъжът се самоубил, прострелвайки се в главата.

По информация на „Си Ен Ен Тюрк“ мъжът, който е имал 24 регистрирани криминални проявления, е проследил приятелката си чрез сигнала от телефона ѝ, след като по-рано този месец тя е решила да се раздели с него и е била записана в ново училище от родителите си.

Тече разследване по случая.

Източник: БТА