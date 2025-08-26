По-малко от 2 години след като станаха гаджета, Тейлър Суифт и Травис Келси избиха рибата в социалните мрежи, оповестявайки годежа си с тези 5 снимки.

Н ай-актуалната и звездна двойка в световния шоубизнес и спорт обяви новината на новините.

Носителката на 14 награди „Грами” Тейлър Суифт и 3-кратният шампион по американски футбол Травис Келси съобщиха, че са се сгодили, публикувайки 5 снимки под заглавие: „Учителите ви по английски и физическо се женят!”

„Връзката им преминава от „гимназиална” към официално „сватбена”, коментира светкавично CNN.

35-годишната шармантна певица и с 2 месеца по-малкия от нея куотърбек с вид на ламбърджак се гаджосаха през септември 2023 г.. Тогава тя се появи на първия от многото си мачове на Канзас Сити Чийфс – отбора от НФЛ, в който той играе.

Тази вечер - в рамките на 10 минути след споделянето, публикацията на двойката за годежа вече беше събрала над 1 милион лайкове от своите почитатели.

Само преди няколко дни Тейлър оповести, че ще издаде своя 12-и албум – The Life of a Showgirl.