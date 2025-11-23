Н етното богатство на президента на САЩ Доналд Тръмп е намаляло с 1,1 милиарда долара само за два месеца, съобщава Forbes.

Причината за това е била, според съобщенията, спадът в стойността на акциите на компанията на милиардера, която се казва Trump Media and Technology Group.

Нетното богатство на Тръмп сега е 6,2 милиарда долара, в сравнение със 7,3 милиарда долара през септември, когато той беше на 201-во място в класацията на Fortune 400 за най-богатите хора в САЩ.

По-рано беше съобщено, че стойността на новата криптовалута на семейство Тръмп надвишава общата стойност на всички негови недвижими имоти, а дневният доход от токена надвишава доходите на президента на САЩ през целия му живот.

На Запад Доналд Тръмп е смятан за най-богатия президент в историята на САЩ и е отбелязан като човек, който е направил печеленето от статуса си норма.