Трагедия в Уганда! Най-малко 63 души загинаха при челен сблъсък между два автобуса, съобщава Ройтерс.

Инцидентът е станал късно вечерта на магистралата между столицата Кампала и северния град Гулу – един от най-натоварените пътища в страната.

💥 Фатално изпреварване

По първоначални данни двата автобуса са се движели от противоположни посоки, когато и двамата шофьори опитали да изпреварят други превозни средства – камион и спортен SUV.

Смъртоносна катастрофа с автобус: 21 души загинаха, връщали се от погребение

Резултатът – челен удар с ужасяваща сила, при който десетки пътници загинали на място.

🚑 Много тежко ранени

Местните власти съобщават за множество ранени, които са откарани в близките болници.

УЖАСЯВАЩ ЧЕЛЕН СБЛЪСЪК: Жертви и ранени след удар между два автобуса! (СНИМКА)

Спасителни екипи и пожарни коли пристигнали на мястото, но много от телата били захвърлени извън автобусите от силата на сблъсъка.

🕯️ Национален шок

Трагедията предизвика вълна от скръб и възмущение в страната. Пътният участък, където е станала катастрофата, е известен с честите инциденти и лошото състояние на настилката.

Властите обещаха разследване на причините и призоваха шофьорите към повече внимание.

63 загинали, десетки ранени и една страна в траур – Уганда отново плаща висока цена за безразсъдството на пътя.