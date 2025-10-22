Трагедия в Уганда! Най-малко 63 души загинаха при челен сблъсък между два автобуса, съобщава Ройтерс.
Инцидентът е станал късно вечерта на магистралата между столицата Кампала и северния град Гулу – един от най-натоварените пътища в страната.
💥 Фатално изпреварване
По първоначални данни двата автобуса са се движели от противоположни посоки, когато и двамата шофьори опитали да изпреварят други превозни средства – камион и спортен SUV.
Резултатът – челен удар с ужасяваща сила, при който десетки пътници загинали на място.
🚑 Много тежко ранени
Местните власти съобщават за множество ранени, които са откарани в близките болници.
Спасителни екипи и пожарни коли пристигнали на мястото, но много от телата били захвърлени извън автобусите от силата на сблъсъка.
🕯️ Национален шок
Трагедията предизвика вълна от скръб и възмущение в страната. Пътният участък, където е станала катастрофата, е известен с честите инциденти и лошото състояние на настилката.
Властите обещаха разследване на причините и призоваха шофьорите към повече внимание.
63 загинали, десетки ранени и една страна в траур – Уганда отново плаща висока цена за безразсъдството на пътя.