TikTok буквално избухна от серията невероятни AI клипове с добрия старец! Немски зевзеци показаха Дядо Коледа в най-шантавите ситуации – от сблъсък с мантинела, през разпиляни подаръци, до момент, в който на място го спират две патрулки.

В друг клип Дядо Коледа е спрян от униформени, които искат да му направят проба с дрегер, а той с усмивка отвръща, че в дъха на елените има повече алкохолни изпарения, отколкото в неговия.

Феновете на празника вече броят дните – само 28 остават до Коледа, а вихърът на смях, шеги и хаос вече е в разгара си!