Б ританската актриса за възрастни Бони Блу, която стана известна чрез платформата OnlyFans, неочаквано обяви, че иска да се омъжи за президента на САЩ Доналд Тръмп, предава Daily Star.

В статията се твърди, че порнозвездата може да избере Доналд Тръмп за потенциален партньор. Струва си да се уточни, че самият президент на САЩ никога не е правил подобно предложение на противоречивата личност.

Моделът разсъждава върху това, когато е помолена да избере за кого би искала да се омъжи. „Честно казано, мисля, че бих била добър лидер на Америка“, каза Бони Блу.

Междувременно Доналд Тръмп посети британския крал Чарлз III. Той пристигна в Лондон със съпругата си Мелания . Те отлетяха до замъка Уиндзор с хеликоптер.