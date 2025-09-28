К акво се крие на дъното на чашата ви? Според ново проучване , това може да е нещо повече от разтопен лед или остатъци от пулпа.

Изследователи от университета в Бирмингам са тествали 155 проби от популярни напитки, продавани в супермаркети и кафенета в Обединеното кралство, и са открили микропластмаси във всяка една от тях.

Въпреки че замърсяването било широко разпространено, концентрацията на тези досадни частици варират значително между напитките - с един изненадващ фактор, който е довел до рязко увеличение.

Микропластмасите – малки фрагменти от пластмаса с размер от 1 нанометър до 5 милиметра – са това, което остава, когато по-големите пластмасови парчета се разградят с течение на времето. Те могат да бъдат открити навсякъде - от почистващи препарати , дрехи и козметика до въздуха, който дишаме , и храната, която ядем, пише New York Post.

Тези невидими нашественици са се появили дори в човешките тела, което поражда нарастващи опасения за това какво биха могли да направят на нашето здраве. За щастие, проучването предлага лесен начин за намаляване на количеството пластмаса в напитките ви: дръжте ги студени.

Изследователите са тествали 31 различни напитки - включително кафе, чай, енергийни напитки, газирани напитки и сок - филтрирайки пробите в лаборатория и анализирайки ги под микроскоп. „Открихме повсеместно наличие на микропластмаси във всички студени и топли напитки, които разгледахме, което е доста тревожно“, каза Мохамед Абдала, водещият автор на изследването, пред The Independent.

Забележително е обаче, че напитките, сервирани при по-високи температури, съдържат значително повече микропластмаси от по-затоплените.

Горещият чай оглави класациите със средно от 49 до 81 микропластмаси на литър - повече от два пъти повече от 24 до 38, открити в студения чай.

Горещото кафе се класира на второ място, с диапазон от 29 до 57 микропластмаси на литър, изпреварвайки леденото кафе с 31 до 43.

Резултатите показват, че топлината ускорява отделянето на пластмасови частици от опаковките, което води до по-висок брой в топлите напитки.