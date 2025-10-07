Л юбопитен инцидент се случи с пепелянка, която ухапа пиян мъж, но почина от алкохолно отравяне. Инцидентът се е случил с 42-годишния Стефан Радулич от Хърватия, който е излязъл на кратка разходка след бизнес среща, съобщи Здраве и култура.

Както самият пострадал разказал, той случайно се приближил твърде много до влечугото и то, решавайки, че е в опасност, нападнало крака му. Мъжът почувствал силна болка и веднага осъзнал, че е ухапан от змията.

„Щях да хукна към лекаря, но забелязах, че нещо не е наред с нея – очите ѝ бяха полузатворени, люлееше се и два пъти си удари главата в дърво“, разказва мъжът.

Радулич се опитвал да помогне на усойницата, но тя умряла. Според ветеринарните лекари в кръвта на змията е открита огромна доза алкохол – 5,1 грама на килограм тегло.

Местните пепелянки са напълно безпомощни при толкова много алкохол в кръвта на жертвите си, особено в два часа следобед. Това е несъвместимо с живота, обясни д-р Мате Дърнич.

Но змийската отрова почти нямаше ефект върху самия Стефан.

Лекарите смятат, че алкохолът в тялото на мъжа е неутрализирал отровата и вероятно му е помогнал да оцелее.

Сега Стефан на шега изисква официално удостоверение от лекарите, потвърждаващо, че е оцелял благодарение на алкохола – планира да покаже документа на жена си с надеждата, че тя най-накрая ще спре да му се кара.