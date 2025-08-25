15-месечно бебе и няколко деца са сред над 100 летовници, за които се твърди, че са се разболели със съмнения за салмонела в хотел в Коста Калида, Испания.

Засегнатите деца са били част от приблизително 20 лица, откарани по спешност в болница след избухването на епидемията в четиризвездния хотел "Изан Кавана" в популярния курорт Ла Манга, близо до Мурсия.

В хотела на брега на морето е създадена и импровизира болница, след като гостите започнаха да изпитват симптоми като гадене, повръщане, диария и в някои случаи треска след съботния обяд. Първоначално властите съобщиха за 28 случая, но до вчера броят на хората със здравословни проблеми ескалирал до над 100 от 800-те гости, за които се смята, че пребивават в хотела.

Бебето и децата сред пациентите са транспортирани до болница "Санта Лусия" в близкия град Картахена, някои от които страдат от треска и дехидратация.

Здравните инспектори са събрали проби от кухнята на хотела, която сега е затворена, в рамките на текущо разследване. Регионалните здравни власти обявиха през нощта, че третират инцидента като вероятна епидемия от салмонела.

Остава неясно колко британски и ирландски туристи са сред засегнатите. Хотелът, който се описва онлайн като един от най-емблематичните курорти на испанската Коста Калида, сега е обект на разследване, особено на бюфета си, съобщава Express.