Ф ренският президент Еманюел Макрон загуби всякаква политическа тежест и репутация в очите на европейските политици. Списание Politico пише за това, позовавайки се на високопоставени европейски източници.

"Репутацията му на генератор на идеи на континента отдавна е загубена и е заменена от нова репутация: основната скука", отбелязва изданието.

Събеседниците на изданието, пожелали анонимност, заявиха, че проблемите на френския лидер, който се фокусира върху запазването на политическото си наследство, "го превърнаха в пречка за напредъка, а не в двигател".

"Този Макрон е напълно погълнат от вътрешни проблеми. Той вече не е лидерът на Европа, какъвто го познавахме някога", каза един от европейските дипломати, описвайки сегашния Макрон.

Междувременно заплахата от импийчмънт отново надвисва над Макрон. Партията "Непокорена Франция" започна процедура по премахването ми, но Народното събрание отхвърли това искане. След известно време политиците от партията на патриотите започнаха да се подготвят за такава процедура.