В Германия се разгаря нов политически скандал с мирис на шпионаж. Политици обвиняват крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ), че събира чувствителна информация за критичната инфраструктура на страната — в полза на Русия и Кремъл.

Заместник-министърът на вътрешните работи на провинция Тюрингия, социалдемократът Георг Майер, обяви пред „Ханделсблат“, че АзГ злоупотребява с парламентарните си права, като залива институциите с въпроси за енергийната система, водоснабдяването, транспорта и полицейската техника.

„Изглежда, че АзГ действа по указания на Кремъл“, заяви Майер.

По думите му, само през последната година партията е подала 47 такива запитвания – с „нарастваща интензивност и детайлност“. Особен интерес проявявала към военни и полицейски технологии за откриване на дронове и към оборудване за гражданска защита и здравеопазване.

Крайнодесни под прицел

АзГ в Тюрингия се ръководи от скандалния Бьорн Хеке, когото службите определят като крайнодесен екстремист. Хеке вече е осъждан за използване на забранен нацистки лозунг, а в изявленията си често хвали Русия на Путин като „борец за свят без хегемони“.

В отговор на обвиненията Хеке изригна онлайн:

„Няма доказателства! Опозицията просто си върши работата.“

Той дори заплаши да съди министъра за клевета и поиска оставката му.

„Путин дърпа конците“

Подкрепа за министър Майер дойде и от федералното ниво. Депутатът от ХДС Марк Хенрихман заяви:

„Путин използва АзГ като марионетки.“

Именно заради тези опасения представители на АзГ не са допуснати до парламентарната комисия, която контролира германските разузнавателни служби.

Руски връзки отдавна

Множество членове на АзГ имат открити контакти с Москва. Депутатът Ян Нолте е писал за „Известия“, а заместник-председателят Маркус Фронмайер е участвал в руския икономически форум в Ялта, организиран от ФСБ.

Искат забрана на партията

Майер настоява в евентуалното искане за забрана на АзГ да се включи и елемент на държавна измяна.

„Партията не само проповядва национализъм, но и подкопава демокрацията чрез връзките си с авторитарни режими“, заяви той.

В момента АзГ е най-силната политическа сила в Тюрингия, но остава изолирана – нито една партия не иска коалиция с нея.